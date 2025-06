Dan Muse neuer Trainer der Pittsburgh Penguins

Neuer Trainer für Superstar Sidney Crosby und Kollegen: Die Pittsburgh Penguins aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL werden zukünftig von Dan Muse (42) betreut. Für den früheren Assistenz-Coach der New York Rangers ist es der erste Job als Chefcoach in der NHL.

Muse löst in Pittsburgh Meistertrainer Mike Sullivan ab, der Ende April nach zehn Jahren gehen musste. Zuletzt hatten die Penguins drei Mal in Folge die Play-offs um den Stanley Cup verpasst. Nur vier Tage nach seinem Aus in Pittsburgh heuerte Sullivan bei den Rangers an. Die hatten kurz zuvor Peter Laviolette entlassen.