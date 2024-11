Draisaitl geht mit Oilers in Montreal leer aus

Nichts zu holen für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers. Das Team um den deutschen Eishockeystar hat auf seiner Reise durch Kanada im Duell bei Rekordmeister Montreal Canadiens klar den Kürzeren gezogen. Edmonton unterlag im Bell Centre 0:3, die Oilers gingen erstmals seit vier Spielen in der NHL wieder ohne Punktgewinn vom Eis.

Nach der Niederlage am Sonntag bei den Toronto Maple Leafs (3:4 n.V.) treten Draisaitl und Co. am Mittwoch bei den Ottawa Senators um Tim Stützle an, damit endet der Auswärtstrip mit dem dritten aufeinanderfolgenden Aufeinandertreffen mit einem anderen kanadischen Team. Die Oilers sind in der Pacific Division mit neun Siegen aus 19 Spielen Fünfter.

Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings nach Verlängerung 4:5 bei den San Jose Sharks, die ohne Nico Sturm antraten. Der Stürmer fehlt seinem Team wegen einer Oberkörperverletzung länger. Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt, Macklin Celebrini traf in der Overtime.

Derweil gelangen Alexander Owetschkin beim 6:2-Sieg seiner Washington Capitals beim Utah Hockey Club zwei Treffer, mit insgesamt 868 Toren fehlen dem Russen nur noch 27, um den "ewigen" NHL-Rekord des legendären Wayne Gretzky (894) zu brechen. Owetschkin, der am Sonntag bei den Vegas Golden Knights einen Hattrick erzielt hatte, verließ im Schlussdrittel verletzt das Spielfeld.