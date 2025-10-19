Draisaitl trifft bei Oilers-Niederlage in Detroit

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat die nächste NHL-Niederlage der Edmonton Oilers trotz seines vierten Saisontreffers nicht abwenden können. Der gebürtige Kölner traf beim 2:4 bei den Detroit Red Wings im Schlussdrittel zum Anschluss, die Kanadier blieben dennoch zum vierten Mal in sechs Spielen ohne Sieg.

Das "deutsche Duell" mit Nationalmannschaftskollege Moritz Seider nahm im zweiten Abschnitt an Fahrt auf: Dylan Larkin (29.) und Emmitt Finnie (32.) trafen zur verdienten Führung, die Noah Philp (33.) kurz darauf für Edmonton verkürzte. Doch erneut Larkin (38.) stellte mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her.

Draisaitl (48.) brachte die Oilers im Schlussdrittel mit einem Handgelenkschuss auf 2:3 heran und läutete eine spannende Schlussphase ein. Der Stanley-Cup-Finalist der vergangenen beiden Jahre schaffte es trotz großer Bemühungen im Anschluss aber nicht mehr, die dritte Niederlage nacheinander abzuwenden. Finnie (59.) sorgte ins verlassene Tor für die Entscheidung zugunsten der Red Wings, die den fünften Sieg in Serie feierten.