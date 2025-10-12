Draisaitl trifft und siegt - Sturm weiter erfolgreich

Zweites Spiel, zweites Tor: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum ersten Saisonsieg geführt. Beim 3:1 gegen die Vancouver Canucks traf der deutsche Nationalspieler 75 Sekunden vor Schluss ins verlassene Tor und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Kanadier.

Draisaitl präsentiert sich zum Saisonstart damit einmal mehr als Torgarant. Bereits beim unglücklichen 3:4 gegen die Calgary Flames nach Penaltyschießen zum Auftakt hatte der gebürtige Kölner, mit 14 Millionen Dollar Jahresgehalt aktuell der teuerste Eishockeyspieler der Welt, mit einem Treffer die Marke von 400 NHL-Toren geknackt. Ziel von Draisaitl und seinem Team ist nach zwei Finalpleiten gegen die Florida Panthers der ersehnte Stanley Cup.

Cheftrainer Marco Sturm setzte mit seinen Boston Bruins derweil den erfolgreichen Saisonstart fort. Der frühere Nationaltrainer holte durch ein 3:1 gegen die Buffalo Sabres bereits den dritten Sieg im dritten Spiel. Sturm ist der erste in Deutschland geborene Chefcoach in der NHL, bereits als Spieler hatte er für das Original-Six-Team aus Boston auf dem Eis gestanden.

Einen gelungenen Abend erwischte auch Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Nach der heftigen Auftaktpleite gegen die Montreal Canadiens (1:5) gewann Detroit mit 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs. Ein Erfolg gelang zudem Nationalspieler John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth, die bei den Nashville Predators nach Verlängerung 3:2 gewannen. Peterka bereitete den frühen Führungstreffer von Logan Cooley vor. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators beim 2:6 bei Titelverteidiger Florida dagegen die erste Saisonniederlage.