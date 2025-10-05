Müller und Draisaitl beim Trikottausch in Vancouver

Eine herzliche Umarmung, ein paar Scherze und gemeinsames Posieren für die Kamera: Thomas Müller hat Eishockey-Star Leon Draisaitl beim NHL-Vorbereitungsspiel der Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks (2:3) einen Besuch abgestattet und anschließend zum Trikottausch getroffen. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler, der seit Sommer für die Vancouver Whitecaps aufläuft, überreichte Draisaitl am Freitagabend (Ortszeit) sein unterschriebenes Jersey mit der Rückennummer 13 und erhielt das Trikot des gebürtigen Kölners mit der Nummer 29.

Während sich Müller mit den Whitecaps mitten in der Saison befindet und erst vor kurzem im kanadischen Pokalwettbewerb seinen 35. Titel gewann, startet Draisaitl mit den Oilers am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Heimspiel gegen die Calgary Flames in die neue Spielzeit.