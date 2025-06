Nach Abreibung: Draisaitl und Co. planen Comeback

Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers planen nach der heftigen Abreibung zuletzt gegen die Florida Panthers und dem 1:2-Rückstand in der Play-off-Serie um den Titel in der NHL das große Comeback.

"Ich denke, unsere Mannschaft ist sehr gut darin, auf Spiele wie das letzte reagieren zu können", sagte Draisaitl mit Blick auf die vierte Partie in der Nacht zu Freitag (02.00 Uhr/MESZ): "Offensichtlich war das nicht unser bester Auftritt, nicht unser bestes Spiel, aber wir haben in zwei Tagen die Chance zu zeigen, was unser Team kann und wofür wir die ganze Saison gearbeitet haben."

Beim jüngsten 1:6 kassierten Draisaitl und Co. im Kampf um den Stanley Cup die zweite Finalpleite in der Best-of-seven-Serie, eine dritte - und damit Matchbälle für die Panthers - wollen sie unbedingt verhindern. "Insgesamt müssen wir etwas disziplinierter auftreten", sagte der 29-Jährige: "Es sind alles emotionale Spiele, es sind zwei Teams, die gewinnen wollen, und beide wollen es auf ihre Art und Weise versuchen."

Edmonton hatte vor einem Jahr gegen denselben Gegner nach den ersten drei Finalspielen sogar mit 0:3 hinten gelegen, ehe sich das Team zurückkämpfte und ein siebtes Duell erzwang - dieses ging dann allerdings mit 1:2 verloren. Diesmal soll es anders laufen. "Wir müssen uns um ein straffes, kontrolliertes Spiel bemühen, nicht zu viele Strafen ziehen und gut verteidigen", sagte Draisaitl: "Das ist, was wir jetzt tun müssen und was wir den Großteil der Play-offs bis jetzt auch getan haben. Das ist der nächste Schritt."