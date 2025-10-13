Nach Fehlstart: Sturm verliert erstmals mit Boston

Marco Sturm hat seine erste Niederlage als Cheftrainer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Seine Boston Bruins verloren am Columbus Day, einem nationalen Feiertag in den USA, zur frühen Mittagszeit daheim gegen Tampa Bay Lightning 3:4, nachdem sie mit drei Siegen in die Saison gestartet waren.

Auch für Nationalstürmer Tim Stützle und seine Ottawa Senators gab es nichts zu feiern. Die Sens unterlagen ebenfalls zuhause den Nashville Predators 1:4 und kassierten damit ihre zweite Saisonniederlage. Stützle wartet auch nach dem dritten Spiel auf seinen ersten Treffer.

Einen hart erkämpften zweiten Saisonsieg feierte Verteidiger Moritz Seider mit den Detroit Red Wings beim 3:2 bei den Toronto Maple Leafs. Detroit verspielte im Schlussdrittel eine 2:0-Führung, ehe Mason Appleton in der Schlussminute der entscheidende Treffer gelang.

In einem turbulenten Spiel im heimischen Garden erwischten die Bruins einen denkbar schlechten Start. Mit dem ersten Schuss des Spiels traf Anthony Cirelli zur Lightning-Führung (2.) und schließlich auch zum 2:0 (14.). Nach nur 39 Sekunden im zweiten Drittel gelang Yanni Gourde das 3:0.

Erst danach wachte die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Sturm auf. Casey Mittelstadt (22.), Jordan Harris (26.) und Morgan Geekie (32.) bei einem Gegentreffer von Pontus Holmberg (32.) hielten Boston im Spiel - doch im Schlussdrittel waren beide Tore wie vernagelt.