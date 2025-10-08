NHL: Blackhawks verlieren Saisonstart ohne Reichel

Ohne den deutschen Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel haben die Chicago Blackhawks das Eröffnungsspiel der neuen NHL-Saison verloren. In Sunrise unterlagen die Blackhawks Titelverteidiger Florida Panthers mit 2:3. Der 23 Jahre alte Angreifer Reichel, Erstrundenpick von 2020, stand nicht im Kader.

Der Schwede Jesper Boqvist erzielte im Schlussdrittel den Siegtreffer für die Panthers, die sich im Stanley-Cup-Finale der vergangenen Spielzeit gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl durchgesetzt und damit ihren zweiten Titel in Folge gewonnen hatten.

In New York verpatzte Mike Sullivan den Auftakt mit den Rangers. Im Madison Square Garden verlor New York unter dem neuen Coach gegen die Pittsburgh Penguins, die Sullivan zuvor zehn Jahre lang trainiert hatte, mit 0:3. Matchwinner war Justin Brazeau mit zwei Toren.

Der deutsche Starspieler Draisaitl startet den nächsten Angriff auf den Stanley Cup in der deutschen Nacht zu Donnerstag gegen die Calgary Flames. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm muss als neuer Chefcoach der Boston Bruins kurz zuvor bei den Washington Capitals antreten.