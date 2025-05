NHL: Draisaitl führt Edmonton zum Auftaktsieg in Las Vegas

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers im Viertelfinale der NHL-Play-offs zu einem erfolgreichen Auftakt geführt. Beim 4:2 bei den Vegas Golden Knights leitete Draisaitl mit einem Tor und einer Vorlage die Wende ein, in der Best-of-seven-Serie gingen die Oilers mit 1:0 in Führung. In der ersten Runde hatte Edmonton die Los Angeles Kings ausgeschaltet.

In Las Vegas drehte Draisaitl das Spiel nach dem Oilers-Fehlstart im ersten Drittel. Erst war er mit einem Assist am Anschlusstreffer durch Corey Perry (17.) beteiligt, dann selbst als Torschütze erfolgreich (41.). Zach Hyman (57.) und Connor Brown (59.) machten den Sieg perfekt. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Freitag erneut in Las Vegas statt.

Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Carolina Hurricanes bei den Washington Capitals mit 2:1 nach Verlängerung durch. Matchwinner war Jaccob Slavin mit seinem Treffer in der Overtime. Bei Washington, dem besten Hauptrundenteam der Eastern Conference, blieb Rekordschütze Alexander Owetschkin ohne Scorerpunkt.