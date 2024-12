NHL: Draisaitl führt Oilers zum nächsten Sieg

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers zum nächsten Sieg in der NHL geführt. Beim 2:1 der Kanadier gegen Tampa Bay Lightning bereitete der 29-Jährige zuerst den Treffer seines Teamkollegen Connor McDavid vor und sorgte im zweiten Drittel mit seinem 20. Saisontor schließlich selbst für die Entscheidung. Für die Oilers, die in der Pacific Division auf Rang drei liegen, war es der dritte Sieg in Folge.