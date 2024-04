NHL: Draisaitl ohne Treffer bei Oilers-Pleite

Anzeige

Kurz vor Ende der regulären Saison in der NHL hat Eishockey-Star Leon Draisaitl einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach drei Siegen in Folge unterlagen die Edmonton Oilers den Arizona Coyotes 2:3. Die Niederlage hat jedoch keine Folgen, da die Oilers ihr Play-off-Ticket bei nun noch vier ausstehenden Partien bereits gebucht haben.

Zuletzt hatte sich Draisaitl in Topform präsentiert, gegen Arizona blieb der 28-Jährige in Abwesenheit seines kongenialem Sturmpartners Connor McDavid, der erneut wegen einer Unterkörperverletzung pausieren musste, ohne Torbeteiligung. Die Oilers stehen weiter auf dem zweiten Platz in der Pacific Division. Das Team ist dem Spitzenreiter Vancouver Canucks bei drei Punkten Rückstand und einer absolvierten Partie weniger auf den Fersen.

Die abgeschlagenen Chicago Blackhawks mit Nationalspieler Lukas Reichel unterlagen den Nashville Predators 1:5.