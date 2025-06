NHL: Draisaitl "bereit" für Finalserie

Eishockeystar Leon Draisaitl blickt zuversichtlich auf die anstehende Finalserie mit den Edmonton Oilers in der NHL. "Wir wollten uns diese Chance erarbeiten. Das haben wir geschafft, aber natürlich gibt es noch einen Berg zu erklimmen", sagte der deutsche Stürmer vor dem Auftakt gegen die Florida Panthers und ergänzte: "Es wird der schwerste sein, aber wir sind bereit dafür."

In der Nacht auf Donnerstag (02.00 Uhr MESZ) nehmen Draisaitl und die Oilers den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup, nachdem die Kanadier im vergangenen Jahr kurz vor dem Ziel im entscheidenden siebten Spiel gescheitert waren - ebenfalls gegen Florida. Er habe die Spiele der Panthers "aufmerksam verfolgt", sagte Draisaitl, "aber die Art und Weise, wie sie spielen, ist nichts Neues für uns. Wir wissen, was sie können, und sie wissen, was wir können."

Die Erfahrung aus der bitteren Niederlage im vergangenen Jahr soll jedoch vor allem den Oilers helfen. Bislang sei die Mannschaft in den Play-offs mit Stresssituationen "aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre sehr gut umgegangen", betonte Draisaitl: "Wir sind einfach ein bisschen reifer geworden, und bisher hat sich das zu unserem Vorteil ausgewirkt."