NHL: Draisaitl trifft weiter und verliert schon wieder

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers in der Neuauflage des Stanley-Cup-Finals von 2024 gegen die Florida Panthers die fünfte Niederlage in Folge einstecken müssen. Obwohl Draisaitl im siebten Spiel hintereinander als Torschütze erfolgreich war, konnte der 29-Jährige die 3:4-Pleite nicht verhindern. Mit nunmehr 44 Toren bleibt Draisaitl aber klar der beste Torschütze der laufenden Saison in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.