NHL: Draisaitl trifft weiter - und verliert wieder

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat seine Punkteserie in der NHL ausgebaut, mit den Edmonton Oilers allerdings die nächste Niederlage kassiert. Der 29-Jährige erzielte beim 2:3 bei den New Jersey Devils sein 47. Saisontor, damit liegt Draisaitl weiter an der Spitze der Torjägerliste, seit 16 Spielen hat er in jeder Partie mindestens einmal getroffen oder eine Vorlage geliefert (12 Tore, 12 Assists).

Der Teamerfolg bleibt jedoch zunehmend aus. Die Niederlage war die achte in den vergangenen elf Spielen - die Ansprüche des Vorjahresfinalisten sind andere. In der Pacific Division rutschten die Oilers hinter die Los Angeles Kings auf Platz drei ab.

Dagegen befinden sich die Ottawa Senators mit Tim Stützle im Hoch. Das 6:3 gegen die Boston Bruins war der fünfte Sieg in Serie, die Senators kletterten auf Platz sieben im Osten und dürfen auf den Einzug in die Play-offs hoffen. Stützle steuerte eine Vorlage zum Sieg bei, es war bereits seine 47. in dieser Saison. Mit seinem 203. Assist liegt der 23-Jährige auf Platz zehn der Senators-Geschichte.