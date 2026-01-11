Leon Draisaitl fügt seiner NHL-Karriere einen besonderen Meilenstein hinzu und durchbricht eine imposante Schallmauer. Zur Belohnung gibt es ein spezielles Geschenk.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL trotz einer bitteren Niederlage seiner Edmonton Oilers einen unvergesslichen Abend erlebt. Vor den Augen seiner Familie wurde der 30-Jährige für seine 1000 Karriere-Punkte geehrt und legte anschließend sogar zwei Tore nach - nur der verschossene Penalty und die 3:4-Niederlage nach dem Shootout gegen die Los Angeles Kings waren ein kleiner Stimmungsdämpfer.

"Es ist großartig, dass meine Familie die Reise auf sich genommen hat, um dabei zu sein, inklusive meiner 82-jährigen Omi. Es ist natürlich ein ganz spezieller Abend für mich gewesen", sagte Draisaitl, der sich vor dem Spiel im Rogers Place mit Hund Bowie auf dem Arm feiern ließ: "Ich bin auch ein wenig stolz auf diesen Meilenstein, der sehr weit weg erschien, als ich hier in Edmonton als ganz junger Spieler angefangen habe."