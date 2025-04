NHL: Grubauer hält 28 Schüsse - und verliert

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat bei seiner Rückkehr in den Kasten der Seattle Kraken die nächste Niederlage nicht verhindern können. Der Rosenheimer, erstmals seit dem 19. März wieder als Starter im Tor des Eishockeyteams, verlor mit den Kraken in der NHL zu Hause gegen die Dallas Stars 1:3.

Der Rosenheimer wehrte 28 von 30 Schüssen ab, nur Matt Duchene (3.) und Wyatt Johnston (4.) überwanden den Goalie in einer wilden Anfangsphase. Kaapo Kakko (2.) hatte Seattle früh in Führung gebracht. Beim Treffer zum Endstand durch Mikael Granlund (59.) stand Grubauer, den der Klub zwischenzeitlich an das Farmteam Coachella Valley Firebirds abgeschoben hatte, nicht mehr auf dem Eis. Am Samstag hatten die Stars die Kraken ebenfalls in Seattle 5:1 bezwungen.

Seattle (68 Punkte) hat als 13. der Western Conference keine Chance mehr auf den Play-off-Einzug, Dallas (102) sein Ticket dagegen bereits sicher.