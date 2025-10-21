NHL: Grubauer ohne Gegentor – aber Seattle verliert

Der deutsche Goalie Philipp Grubauer hat bei seinem zweiten Saisoneinsatz für die Seattle Kraken keinen Gegentreffer kassiert, musste mit der NHL-Franchise aber dennoch eine Niederlage verkraften. Seattle unterlag bei den Philadelphia Flyers mit 2:5 und ging im sechsten Saisonspiel zum dritten Mal als Verlierer vom Eis. Der 33 Jahre alte Torhüter wurde beim Stand von 2:5 zu Beginn des dritten Drittels eingewechselt und parierte anschließend alle sechs Schüsse auf sein Tor.

Zuvor hatte Stammkeeper Joey Daccord zwischen den Pfosten gestanden. Grubauer, Stanley-Cup-Sieger von 2018, hatte zuletzt hinter Daccord nur als Backup fungiert und war lediglich beim 3:4 bei den Ottawa Senators über die gesamte Spielzeit zum Einsatz gekommen.

Grubauer war bereits in der Vorsaison zeitweise in die AHL geschickt worden. Gerade im Hinblick auf Olympia kämpft der Rosenheimer um Spielpraxis.