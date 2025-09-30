NHL: Kaprisow löst Draisaitl als Topverdiener ab

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl ist ab der Saison 2026/27 nicht mehr Topverdiener der NHL. Die Minnesota Wild statteten ihren Starstürmer Kirill Kaprisow nach zähen Verhandlungen mit einem neuen Achtjahresvertrag aus, der dem Russen insgesamt 136 Millionen Dollar und pro Spielzeit 17 Millionen Dollar einbringen wird. Kaprisows Kontrakt läuft ab der übernächsten Saison bis 2033/34.

Der Kölner Draisaitl war vor einem Jahr mit seiner Vertragsverlängerung um acht Jahre zum bestbezahlten NHL-Spieler aufgestiegen. Derzeit kassiert der Angreifer von den Edmonton Oilers jährlich 14 Millionen Dollar. Das Arbeitspapier seines Sturmpartners Connor McDavid läuft nach der am 7. Oktober beginnenden Spielzeit aus. Aktuell verdient der Kanadier 12,5 Millionen Dollar, er könnte Kaprisow noch übertreffen.

Kaprisow besitzt auch den Vertrag mit dem höchsten Gesamtvolumen. Diesen hatte zuvor sein Landsmann und NHL-Rekordtorjäger Alexander Owetschkin (124 Millionen über 13 Jahre) besessen.

Kaprisow, in Minnesota Teamkollege des zweimaligen Stanley-Cup-Siegers Nico Sturm, hatte vor seiner Verlängerung zunächst ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Dollar pro Saison abgelehnt. In der vergangenen Spielzeit hatte der 28-Jährige in verletzungsbedingt nur 41 Partien 56 Punkte (25 Tore, 31 Assist) erzielt.