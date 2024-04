NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers mit Tor und Assists zu klarem Erfolg

Anzeige

Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers erneut zum Sieg geführt. Für Lukas Reichel lief es mit den Chicago Blackhawks jedoch nicht so gut.

Eishockey-Star Leon Draisaitl zeigt sich kurz vor Ende der regulären Saison in der NHL weiter in Topform. Beim klaren 5:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights erzielte der 28-Jährige seinen 41. Saisontreffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Für die Oilers, die ihr Playoff-Ticket bereits gebucht haben, war es der dritte Sieg in Folge.

Trotz des Ausfalls von Draisaitls kongenialem Sturmpartner Connor McDavid, der erneut wegen einer Unterkörperverletzung pausieren musste, festigte Edmonton damit seinen zweiten Platz in der Pacific Division. Das Team bleibt dem Spitzenreiter Vancouver Canucks bei drei Punkten Rückstand und einer absolvierten Partie weniger auf den Fersen.

Lukas Reichel verlor derweil mit den Chicago Blackhawks 2:5 gegen die St. Louis Blues. Der deutsche Flügelstürmer stand dabei 15 Minuten auf dem Eis. Für Chicago ist eine Playoff-Teilnahme nach einer enttäuschenden Saison bereits nicht mehr möglich.