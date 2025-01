NHL: Nächster Sieg für Draisaitl

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Trotz eines zwischenzeitlichen 0:3 gewannen die Kanadier noch mit 4:3 gegen die Colorado Avalanche. Draisaitl traf nicht selber, steuerte aber Assists zu den beiden entscheidenden Treffern bei. Edmonton liegt in der Western Conference nach dem 29. Saisonsieg im 45. Spiel weiter auf Rang drei.