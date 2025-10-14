NHL: Peterka trifft erstmals für Utah

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat sein erstes Tor für die Utah Mammoth erzielt, die Niederlage seines neuen Teams gegen die Chicago Blackhawks aber nicht verhindern können. Peterka, der vor der NHL-Saison von den Buffalo Sabres nach Utah gewechselt war, traf beim 1:3 zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Spieler des Abends war allerdings der Russe Ilja Michejew mit zwei Toren für Chicago.

Für Peterka (23) war es im dritten Saisonspiel der zweite Scorerpunkt, zuletzt war ihm beim Auswärtssieg (3:2 n.V.) gegen die Nashville Predators bereits eine Vorlage gelungen. Zum Duell mit Nationalmannschaftskollege Lukas Reichel kam es am Montagabend nicht: Der Nürnberger, Erstrundenpick von 2020, fehlte im Aufgebot der Blackhawks.