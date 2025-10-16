NHL: Seider gelingt mit Detroit eine Überraschung

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist in der NHL mit seinen Detroit Red Wings weiter auf Erfolgskurs. Mit dem 4:1 gegen den Stanley-Cup-Gewinner Florida Panthers gelang ein echter Überraschungssieg, Verteidiger Seider bereitete dabei das zwischenzeitliche 2:0 durch Patrick Kane vor. Nach der heftigen Auftaktpleite gegen die Montreal Canadiens (1:5) holte Detroit damit den dritten Sieg in Serie.

"Ich denke, wir waren viel cleverer als am ersten Abend", sagte Red-Wings-Kapitän Dylan Larkin: "Es ist noch früh in der Saison, aber das ist eine gute Reaktion - besonders gegen den amtierenden Meister."

Seiders Nationalmannschaftskollege Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators hingegen die nächste Niederlage einstecken, bei den Buffalo Sabres gingen die Kanadier mit 4:8 unter. Stützle traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, konnte die dritte Pleite im vierten Saisonspiel aber auch nicht verhindern.

Erfolgserlebnisse gab es für die Nationalspieler JJ Peterka und Lukas Reichel. Peterka siegte mit Utah Mammoth 3:1 gegen die Calgary Flames und hatte dabei mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 erheblichen Anteil am zweiten Saisonsieg seines Teams. Gleich zweimal erfolgreich war Lukas Reichel für die Chicago Blackhawks. Beim deutlichen 8:3 über die St. Louis Blues, das für Chicago ebenfalls den zweiten Saisonsieg bedeutete, steuerte der 23-Jährige zudem einen Assist bei.