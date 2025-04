NHL: Sturm geht mit Florida unter

Nationalstürmer Nico Sturm hat mit Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers in den Play-offs der NHL den ersten Rückschlag kassiert. Der Titelverteidiger verlor das dritte Achtelfinalspiel gegen Tampa Bay Lightning auf eigenem Eis mit 1:5, in der Best-of-seven-Serie führen die Panthers nur noch 2:1.

Florida hatte in Tampa 6:2 und 2:0 gewonnen, ausgerechnet der Heimauftakt ging daneben. Am Montag hat der Augsburger Sturm mit seinem Team die nächste Chance, sich Matchbälle für das Weiterkommen zu erspielen. Der Center, im März von den San Jose Sharks zu den Panthers gewechselt, spielte 9:28 Minuten und blieb ohne Scorerpunkt. Sturm kann in diesem Jahr seinen zweiten Stanley-Cup-Sieg holen, 2022 hatte der 29-Jährige mit der Colorado Avalanche triumphiert.

Matthew Tkachuk brachte die Gastgeber in der Amerant Bank Arena in Sunrise früh nach vorn (3.), dann traf nur noch der Gegner. Brayden Point (18.), Nick Paul (34.), Jake Guentzel (41.), Luke Glendening (55.) und Anthony Cirelli (56.) sorgten für klare Verhältnisse.