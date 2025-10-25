NHL: Sturm stoppt Negativlauf mit Boston

Die Boston Bruins um Trainer Marco Sturm haben ihre Niederlagenserie in der NHL gestoppt. Beim 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) gegen Colorado Avalanche verließ Sturms Team am Samstag in Boston erstmals nach zuvor sechs Pleiten in Folge wieder als Sieger das Eis.

Colorado war durch Artturi Lehkonen (5.) früh in Führung gegangen, doch die Bruins antworteten mit einem Doppelschlag: Viktor Arvidsson (15.) und Michael Eyssimont (15.) drehten die Partie innerhalb von 39 Sekunden. Kurz vor der zweiten Pause erhöhte Morgan Geekie (40.) mit seinem sechsten Saisontor auf 3:1. Lehkonens zweiter Treffer (60.) kam für die Gäste zu spät.

Für Boston war es der erste Sieg seit dem 3:1 gegen die Buffalo Sabres am 11. Oktober. Nach den drei Siegen zum Saisonstart hatten sich viele noch gewundert, wie schnell Trainerneuling Sturm die Probleme beim Traditionsklub aus der Original-Six-Ära unter Kontrolle bekommen hatte. Doch bei sechs Niederlagen mit 28 Gegentoren hatte Boston stark an defensiver Stabilität verloren.