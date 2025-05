NHL: Sturm und Panthers verpatzen Viertelfinal-Start

Eishockey-Nationalstürmer Nico Sturm und die Florida Panthers haben zum Auftakt ihres Play-off-Viertelfinals in der NHL eine knappe Niederlage kassiert. Der Titelverteidiger unterlag bei den Toronto Maple Leafs nach einem Fehlstart mit 4:5. William Nylander hatte bereits nach 33 Sekunden das 1:0 für die Kanadier erzielt.

Sturm konnte in nur neun Minuten Eiszeit kaum Akzente setzen. In Spiel zwei der Best-of-seven-Serie in Toronto in der Nacht auf Donnerstag stehen die Panthers, die ihre Serie in der ersten Play-off-Runde souverän mit 4:1 gegen Tampa Bay Lightning für sich entschieden hatten, schon ein wenig unter Druck.

Sturm hatte 2022 mit Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen, beim Titelgewinn der Panthers vergangenes Jahr war er nicht beteiligt.