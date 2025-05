NHL-Team aus Utah heißt ab sofort "Mammoth"

Das NHL-Team aus Utah hat nach 13-monatiger Suche einen Namen gefunden. Ab sofort wird die Franchise, bei der der deutsche Nationalspieler Maksymilian Szuber unter Vertrag steht, als Utah Mammoth in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga an den Start gehen. Bislang war sie als Utah Hockey Club angetreten, nun lag Mammoth, das englische Wort für Mammut, in der Gunst der Fans vorne.

Es ist das Ergebnis eines längeren Findungsprozesses, der vier Umfragen und mehr als 850.000 abgegebene Stimmen umfasste. Neben Mammoth und Hockey Club war zuletzt noch Outlaws (Gesetzlose) eine Möglichkeit. Mammuts lebten während der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren in Utah.

"Von Anfang an haben wir uns dazu verpflichtet, dieses Team mit und für die Menschen in Utah aufzubauen, und wir freuen uns, den Start mit dem gesamten Bundesstaat zu feiern", wurden die Eigentümer Ryan und Ashley Smith in einer Pressemitteilung zitiert: "Die Gemeinde hat sich für den Namen Utah Mammoth entschieden. Das Mammut ist ein Symbol dafür, wer wir sind, woher wir kommen und welche unaufhaltsame Kraft wir gemeinsam aufbauen."