NHL: Zweiter Saisonsieg für Draisaitl

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den nächsten Erfolg in der NHL eingefahren. Bei den New York Rangers gewannen die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 2:0, Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung. Die Oilers stehen damit bei zwei Siegen und einer Niederlage nach Overtime aus den ersten drei Saisonspielen.

Draisaitl, der in den ersten beiden Spielen bereits zweimal getroffen hatte, peilt in dieser Saison den ersehnten Gewinn des Stanley Cups an. Die Finalserie hatte Edmonton in den vergangenen beiden Jahren jeweils gegen die Florida Panthers verloren.