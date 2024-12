NHL: Zweiter Sieg in Folge für Grubauer und Seattle

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit Seattle Kraken in der NHL zum zweiten Mal nacheinander gewonnen. Gegen den Utah Hockey Club setzte sich die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Washington mit 5:2 durch, dabei überzeugte der deutsche Keeper mit 28 Paraden. Am vergangenen Samstag hatte Seattle mit 5:4 nach Verlängerung bei den Vancouver Canucks gesiegt und den ersten Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie gefeiert.