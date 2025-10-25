Owetschkin erzielt 899. NHL-Treffer

Eishockeystar Alexander Owetschkin ist der nächsten magischen Marke in der NHL ganz nahe. Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals erzielte beim 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) bei den Columbus Blue Jackets sein 899. Tor in der besten Liga der Welt, 900 Treffer sind noch keinem Spieler gelungen. In der Vorsaison hatte der Russe den legendären Wayne Gretzky (894 Treffer) als erfolgreichsten Torschützen der NHL abgelöst.

Owetschkin schoss kurz nach Beginn des Schlussdrittels das 2:0 für die Capitals, den Treffer zum Endstand bereitete er vor. Es war der sechste Sieg der US-Hauptstädter in den letzten sieben Spielen, der Stanley-Cup-Sieger von 2018 befindet früh klar auf Play-off-Kurs. In der vergangenen Saison hatte Washington die Eastern Conference gewonnen.

Diese führen nach acht Spielen die New Jersey Devils an. Das Team aus Newark gewann 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) gegen die San Jose Sharks und damit bereits das siebte Spiel nacheinander. Eine längere Siegesserie hat derzeit keine Franchise der NHL vorzuweisen.