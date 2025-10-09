"Schritt weiter gehen": Stützle hofft auf Lerneffekt

Eishockey-Nationalstürmer Tim Stützle sieht in der Aufarbeitung des frühen Ausscheidens in seinen ersten NHL-Play-offs den Schlüssel, um in der neuen Saison mit den Ottawa Senators länger dabei zu sein. "Im ersten Spiel der Play-offs haben wir, glaube ich, 40 Strafminuten bekommen und eigentlich fast nur in Unterzahl gespielt", sagte der 23-Jährige im Interview mit Sky Sport: "Aus solchen Fehlern zu lernen und die Erfahrungen mitzunehmen, ist extrem wichtig für uns."

Die Senators waren in den Play-offs der vergangenen Spielzeit bereits in der ersten Runde in sechs Spielen (2:4) an den Toronto Maple Leafs gescheitert. Stützle wolle nun "natürlich jedes Jahr wieder in die Play-offs kommen und immer noch einen Schritt weiter gehen", sagte er vor dem Beginn des neuen Anlaufs bei Tampa Bay Lightning in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr MESZ). Das werde in diesem Jahr aber "eher noch schwerer".

Auf dem Weg zu Ottawas erster Play-off-Teilnahme seit acht Jahren war Stützle als Top-Scorer seines Teams (79 Punkte) ein entscheidender Faktor - auch wenn er seine persönliche Bestmarke von 90 Punkten nicht erreichte. Erstmals in seiner NHL-Karriere machte er die 82 Spiele der Regular Season voll. Für ihn sei nun "der nächste Schritt, jedes Spiel besser zu werden und aus den Fehlern, die man gemacht hat, zu lernen".