Rücken-OP: Sturm fehlt Minnesota für Wochen

Stanley-Cup-Champion Nico Sturm hat sich nach anhaltenden Problemen in der Vorbereitung einer Operation am Rücken unterzogen und muss damit noch eine Weile auf sein erstes Saisonspiel für Minnesota Wild in der Eishockey-Profiliga NHL warten. Headcoach John Hynes bestätigte nach dem Training am Donnerstag (Ortszeit), dass der Eingriff stattgefunden hat.

Zuletzt war der Trainer für den Fall einer OP von sechs bis acht Wochen Pause für seinen Stürmer ausgegangen. Der Klub hatte den Augsburger bereits vor der Operation auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt.

Sturm war in diesem Sommer nach dem Titelgewinn mit den Florida Panthers nach Minnesota zurückgekehrt, wo seine NHL-Karriere 2019 begonnen hatte. 2022 gewann der 30-Jährige mit Colorado Avalanche erstmals die Krone.