Siegesserie gerissen: Seider verliert mit Detroit

Die Siegesserie von Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings ist gerissen. Nach zuletzt fünf Erfolgen in der nordamerikanischen Profiliga NHL verlor Detroit 2:4 bei den Buffalo Sabres.

Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt und wartet nach mittlerweile sieben Spielen noch auf sein erstes Saisontor. Der 24-Jährige verbuchte in Buffalo die längste Eiszeit seines Teams mit rund 26 Minuten. Die Red Wings rangieren auf Platz zwei der Atlantic Division.

Ohne den weiter verletzten Nico Sturm verlor Minnesota Wild 1:4 bei den New Jersey Devils. Die Devils führen nach dem sechsten Sieg in Folge die Metropolitan Division an.