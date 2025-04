Später Doppelschlag: Matchbälle für die Panthers

Für Nationalstürmer Nico Sturm und die Florida Panthers ist in der NHL das Viertelfinalticket nach einem späten Doppelschlag zum Greifen nah. Der Stanley-Cup-Champion schlug Tampa Bay Lightning im vierten Erstrundenduell mit 4:2 und hat in der Best-of-seven-Serie der Eishockey-Profiliga beim Stand von 3:1 drei Matchbälle. Den ersten gibt es schon am Mittwoch in Tampa.

Sturm spielte nur 6:45 Minuten und wartet auch nach vier Einsätzen weiter auf seinen ersten Scorerpunkt in den laufenden Play-offs. Für die Wende in Sunrise sorgten Aaron Ekblad und Seth Jones, die in der 57. Minute innerhalb von elf Sekunden aus einem 1:2 ein 3:2 machten. Carter Verhaeghe erzielte mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand (59.).

Anton Lundell (30.) hatte Florida in der Amerant Bank Arena zunächst in Führung gebracht, dann drehten Mitchell Chaffee (33.) und Erik Cernak (33.) vorübergehend das Spiel - ebenfalls mit zwei Toren binnen elf Sekunden. Doch die Panthers schlugen zurück.

"Wir haben es gut zu Ende gebracht, und es ist schön, unseren Fans diesen Sieg zu schenken", sagte Torschütze Jones und warnte: "Wir führen 3:1 und wissen, dass die Sache noch nicht vorbei ist. Beide Teams haben hart gespielt, es gab viele Höhen und Tiefen."

Auch den Dallas Stars fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die nächste Runde. Die Texaner bezwangen die Colorado Avalanche 6:2 und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Für Dallas war es der erste Sieg in der regulären Spielzeit, bislang hatten sich die Stars jeweils in der Overtime durchgesetzt.

Diesmal sorgten Wyatt Johnston mit dem fünftschnellsten Treffer der Play-off-Geschichte nach nur neun Sekunden sowie Thomas Harley (20.) und der frühere Colorado-Profi Mikko Rantanen (22.) früh für klare Verhältnisse. Die Avalanche muss nun das sechste Duell am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ) gewinnen, um ein Entscheidungsspiel in Dallas zu erzwingen.