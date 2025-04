Stars verneigen sich vor Owetschkin: "Sind 1000 möglich?"

Ob Tennislegende Roger Federer, Schwimmheld Michael Phelps, NBA-Ikone Michael Jordan oder Turnkönigin Simone Biles: Reihenweise Stars, nicht nur aus der Welt des Sports, haben sich vor dem neuen NHL-Rekordtorjäger Alexander Owetschkin nach dessen 895. Treffer verneigt. "Nummer eins. Glückwunsch", sagte etwa Rekord-Olympiasieger Phelps in einem Video der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga und scherzte: "Sind 1000 möglich?"

Durch das besondere Tor hatte Owetschkin, Stürmer der Washington Capitals, am Sonntag im Spiel bei den New York Islanders (1:4) den großen Wayne Gretzky hinter sich gelassen. Der Kanadier war in 1487 Einsätzen auf 894 Tore gekommen, der Russe Owetschkin benötigte ebenfalls 1487 Spiele, um "The Great One" an der Spitze abzulösen.

"Du hast nicht nur einen Rekord gebrochen, sondern deinen Platz in der Geschichte zementiert", sagte der frühere Baseballprofi Derek Jeter, fünfmaliger World-Series-Gewinner. "Ich freue mich sehr für dich. Ich hoffe, du behältst den Rekord für immer", meinte Federer, Biles fasste sich kurz: "895 Tore. Wow."

Katie Ledecky, neunmalige Schwimm-Olympiasiegerin, kramte in ihren Erinnerungen. "Es hat so viel Spaß gemacht, dich in Washington spielen zu sehen. Ich war acht Jahre alt, als ich gesehen habe, wie du dein erstes NHL-Tor erzielt hast", sagte die Amerikanerin: "Glückwunsch, Owi."

Auch Sidney Crosby gratulierte. "Das hier wurde für unmöglich gehalten. Du hast einen Weg gefunden, es zu schaffen. Glückwunsch", so der Stürmerstar von Ligakonkurrent Pittsburgh Penguins. Owetschkins Landsmann und Freund Sergej Fedorow, ehemaliger Teamkollege bei den Capitals, meinte: "Du bist unglaublich. Mach so weiter."

"Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Genieß es, solange er hält", riet Schauspieler Danny DeVito. "Glückwunsch, Mann", sagte Basketballstar LeBron James von den Los Angeles Lakers - und salutierte. "Ein beachtlicher Rekord", so Michael "Air" Jordan.