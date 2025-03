Stützle siegt mit Ottawa und setzt Punkteserie fort

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL einen weiteren Schritt Richtung Play-offs gemacht. Der Stürmer gewann mit den Kanadiern gegen den direkten Konkurrenten New York Rangers 4:3 nach Verlängerung - und setzte mit der Vorlage zum Siegtor seine Punkteserie fort: Fünf Tore und 15 Vorlagen stehen in den letzten 14 Spielen für den Ex-Mannheimer zu Buche.