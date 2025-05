Sturm ohne Einsatz: Panthers wieder im NHL-Finale

Titelverteidiger Florida Panthers hat in der NHL erneut das Finale erreicht. Ohne den deutschen Angreifer Nico Sturm, der den Sieg von der Tribüne aus verfolgte, gewannen die Panthers das fünfte Spiel in der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes mit 5:3 und setzten sich am Ende deutlich mit 4:1-Siegen durch. Zum dritten Mal in Folge spielen die Panthers um den Stanley Cup.

Sturm kam in der Serie nur einmal zum Einsatz, ausgerechnet bei der einzigen Niederlage im vierten Spiel. Würde es der Augsburger in den Finals noch einmal in den Kader schaffen, spricht vieles dafür, dass es zu einem deutschen Duell mit Superstar Leon Draisaitl kommt.

Draisaitl und seinen Edmonton Oilers fehlt in der anderen Halbfinalserie beim Stand von 3:1 gegen die Dallas Stars nur noch ein Sieg, um die Neuauflage des Vorjahresfinals perfekt zu machen. Spiel fünf steigt in der Nacht auf Freitag in Texas. Vergangene Saison verloren die Oilers im Kampf um den Stanley Cup gegen die Panthers mit 3:4.

Im fünften Spiel gegen die Hurricanes liefen die Panthers schnell einem 0:2-Rückstand hinterher. Doch der Meister ließ sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen. Matthew Tkachuk, Evan Rodrigues und Anton Lundell drehten die Partie noch im zweiten Drittel - auch der zwischenzeitlich Ausgleich zum 3:3 im Anschluss reichte dem Team aus Carolina letztlich nicht.