Tampa schickt Stachowiak wieder zurück ins Farmteam

Der Traum vom ersten Spiel in der NHL ist für Eishockey-Nationalspieler Wojciech Stachowiak vorerst geplatzt. Sein Klub Tampa Bay Lightning schickte den Vizeweltmeister von 2023 drei Tage vor der Auftaktpartie gegen die Ottawa Senators mit Tim Stützle wieder ins Farmteam Syracuse Crunch aus der unterklassigen AHL.

Trainer Jon Cooper hatte den 26-Jährigen, der vom ERC Ingolstadt nach Nordamerika gewechselt war, für das letzte Testspiel gegen die Florida Panthers (0:7) noch einmal hochgeholt. Stachowiak hatte in der Vorbereitung unter anderem als Doppeltorschütze beim 6:5 gegen die Carolina Hurricanes geglänzt. Jetzt muss er sich in der AHL beweisen und auf seine nächste Chance warten.