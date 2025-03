Trotz Seider-Tor: Nächste Niederlage für die Red Wings

Für Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings gerät die Teilnahme an den Play-offs in der NHL zunehmend in Gefahr - trotz eines Blitzstarts gegen eines der stärksten Teams der Liga. Bei den Washington Capitals führte Detroit nach sieben Minuten bereits mit 2:0, Verteidiger Seider hatte den zweiten Treffer erzielt - am Ende stand dennoch ein 2:5 und die bereits fünfte Niederlage in Serie.