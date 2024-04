DEB-Frauen gewinnen auch ihr viertes WM-Spiel

Anzeige

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM-Endrunde in den USA auch ihr viertes Spiel gewonnen.

Das bereits als Gruppensieger feststehende Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann am Dienstag im letzten Vorrundenspiel 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gegen China. In der Runde der letzten Acht trifft Deutschland am Donnerstag auf Tschechien oder die Schweiz.

Laura Kluge staubte schon nach 28 Sekunden zur Führung ab, Emily Nix erhöhte (16.). Danach ließ es die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) gegen einen klar unterlegenen Gegner etwas ruhiger angehen, kam aber trotzdem zu Chancen im Minutentakt.

Nach 24 Spielminuten gaben auch die Chinesinnen ihren ersten Torschuss ab. Im Schlussabschnitt legte Bernadette Karpf (58.) vor 2638 Zuschauern in Utica nach.

Torhüterin Lisa Hemmerle musste lediglich neun Schüsse abwehren. Die 28-Jährige vertrat Sandra Abstreiter, die den Überraschungserfolg am Montag gegen Schweden mit 32 Paraden sichergestellt hatte.