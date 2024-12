Eishockey: Deutschland bei U20-WM früh ausgeschieden

Die deutschen Eishockey-Junioren sind bei der U20-WM im kanadischen Ottawa bereits in der Vorrunde gescheitert. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter verlor am vierten Spieltag gegen Lettland trotz einer 2:0-Führung nach Verlängerung noch mit 3:4 (1:0,1:1,1:2, 0:1) und beendete die Vorrunde mit nur einem Punkt als Gruppenletzter.

Nur bei einem Sieg in der regulären Spielzeit hätten die deutschen Youngster noch hoffen können, nun müssen sie statt im Viertelfinale in der Relegation gegen den Letzten aus Gruppe B (Kasachstan oder die Schweiz) antreten. Bei der vergangenen Ausgabe in Göteborg hatte Deutschland in der Abstiegsrunde gegen Norwegen dramatisch die Klasse gehalten.

Lettlands Eriks Mateiko (64.) besiegelte die vierte deutsche Niederlage im Turnier mit seinem zweiten Treffer des Tages. Simon Seidl hatte die letzte Hoffnung zuvor noch mit einem Blitzstart genährt: Nach nur 19 Sekunden brachte er die DEB-Auswahl in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Edvin Tropmann (29.) sogar, doch Mateiko (30.), Bruno Osmanis und Olivers Murnieks (58.) drehten die Partie. David Lewandowski (58.) gelang anschließend nur noch der Ausgleich.