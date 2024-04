Eishockey-WM 2024: NHL-Star Tim Stützle sagt wegen Schulterverletzung ab

Anzeige

Vize-Weltmeister Deutschland muss bei der Eishockey-WM in Tschechien auf NHL-Stürmer Tim Stützle verzichten.

Der 22-Jährige sagte am Donnerstag seine Teilnahme an dem Turnier in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) ab.

Er habe schon länger Probleme mit der Schulter, sagte Stützle bei der Saisonabschlusspressekonferenz der Ottawa Senators.

Er wolle die Verletzung im Sommer auskurieren.

Stützle hatte bereits im vergangenen Jahr beim Silber-Coup in Finnland und Lettland wegen einer Handverletzung gefehlt.

Bei der WM 2022 hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen und durfte auf Anweisung seines NHL-Arbeitgebers nicht mehr eingesetzt werden.