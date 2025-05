Generalprobe für DEB-Team: "Schnelle und harte Partie"

Ein starker Gegner zum Schluss: Bundestrainer Harold Kreis freut sich bei der Generalprobe für die Eishockey-WM gegen die USA auf eine echte Herausforderung. "Die Amerikaner sind mit einem starken Kader mit überwiegend NHL-Spielern angereist", sagte Kreis, "daher erwarten wir einen technisch guten und schnellen Gegner, der auch in der offensiven Zone sicher mit der Scheibe umgeht."

Am Sonntag (17.00 Uhr/MagentaSport) kommt es für das Nationalteam in Düsseldorf zum Duell mit dem Titelkandidaten. "Es ist eine gute Sache, auf hochkarätige Gegner zu treffen. Und natürlich macht es auch Spaß, sich mit Spielern aus der NHL zu messen", erklärte Stürmer Dominik Kahun, "das Niveau wird hoch sein." Verteidiger Jonas Müller stellt sich auf eine "schnelle und harte Partie" ein: "Da müssen wir ab der ersten Sekunde bereit sein."

Bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der Vorrunde erneut auf die USA, im fünften von sieben Gruppenspielen am 17. Mai.