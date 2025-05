Weltmeister Tschechien siegt mit Mühe

Titelverteidiger Tschechien hat mit viel Mühe seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark verbucht. Das Team um NHL-Star David Pastrnak setzte sich am Sonntagabend in Herning mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) gegen Norwegen durch und kletterte in der Vorrundengruppe B auf den dritten Platz hinter den USA und der deutschen Nationalmannschaft.

Stürmerstar Pastrnak von den Boston Bruins erzielte das Siegtor im zweiten Drittel (34.). Zum Auftakt hatte der Weltmeister 5:4 nach Verlängerung in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen die Schweiz gewonnen. Norwegen ist am Dienstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) der nächste deutsche Gegner.

Olympiasieger Finnland kommt in der Gruppe A in Stockholm noch nicht richtig in Schwung. Nach dem mühsamen 2:1 gegen Österreich mühte sich der viermalige Weltmeister zu einem 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Frankreich. Tim Bozon, beim Schweizer Vizemeister HC Lausanne Teamkollege des deutschen Nationalspielers Dominik Kahun, traf ebenso doppelt für die Franzosen wie NHL-Stürmer Eeli Tolvanen für die Finnen. Für die Entscheidung sorgte Juuso Parssinen nach 84 Sekunden in der Overtime.