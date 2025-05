Zweiter Kantersieg für USA - auch Kanada souverän

Die USA haben bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark den zweiten Kantersieg zum Auftakt gefeiert. In der deutschen Vorrundengruppe B in Herning fertigten die Amerikaner Aufsteiger Ungarn mit 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) ab, nachdem sie bereits am Freitag 5:0 gegen Gastgeber Dänemark gewonnen hatten. Auch Kanada blieb makellos.

Frank Nazar (15./17.), Cutter Gauthier (31./42.), Conor Garland (42.) und Logan Cooley (55.) erzielten die Tore für die US-Auswahl, die am kommenden Samstag (12.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) Gegner der deutschen Nationalmannschaft ist. Die Ungarn hatten bereits am Samstag ihr Auftaktspiel mit 1:6 gegen das Team von Bundestrainer Harold Kreis verloren.

In der Gruppe A in Stockholm legte der Rekordweltmeister nach. Kanada um Superstar Sidney Crosby, zum Auftakt klarer Sieger gegen Aufsteiger Slowenien (4:0), bezwang Lettland mit 7:1 (2:1, 3:0, 2:0). Kent Johnson (28./32.) und Travis Konecny (10./40.) trafen jeweils doppelt. Die Slowenen gingen am Sonntag beim 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) gegen die Slowakei erneut leer aus.