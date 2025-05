In dem Fall könnten die drei Punkte schlechteren Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn aufgrund des besseren Torverhältnisses am "Effzeh" vorbeiziehen.

"Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ihnen so der Kittel brennt, dass sie gegen Kaiserslautern verlieren und am Ende mit leeren Händen dastehen."

Markus Babbel macht sich Sorgen um Nervenkostüm des 1. FC Köln

Allerdings geht es auch für Gegner 1. FC Kaiserslautern noch um alles, da die Pfälzer nur mit einem Erfolg noch eine Chance auf den Relegationsplatz hätten.

Daher macht sich Babbel Sorgen um das Kölner Nervenkostüm: "Jetzt gibt es diese Unruhe und die Mannschaft hat maximalen Druck, weil alle den Aufstieg erwarten. Und sie hat in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen, dass sie dem Druck oft nicht standhalten kann."

Umso unverständlicher findet der frühere Profi die vorgezogene "Aufstiegsfeier" der Spieler am Samstag am Geißbockheim und auch den Gewaltexzess zwischen Lemperle und einem Fan am Tag danach auf einem Ausflugsschiff.

"Es ist natürlich ein No Go, einen Spieler so zu verprügeln, dass er höchstwahrscheinlich am Wochenende nicht spielen kann", sagte Babbel.