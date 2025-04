1. FC Köln: Vorstand tritt im Herbst ab

Der 1. FC Köln muss sich auf eine turbulente Mitgliederversammlung im Herbst einstellen. Der aktuelle Vorstand des Fußball-Zweitligisten, bestehend aus dem Präsidenten Werner Wolf sowie den Stellvertretern Carsten Wettich und Eckhard Sauren, wird in der aktuellen Konstellation "nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren". Dies teilte der Klub am Samstag in einem Schreiben an seine Mitglieder mit, das dem SID vorliegt.

"Aus Vorgesprächen mit dem Mitgliederrat haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass er uns als Trio nicht für eine weitere Amtszeit vorschlagen wird und sind daher nicht offiziell in den Auswahlprozess eingestiegen. Wir möchten offen kommunizieren, dass wir unter anderen Voraussetzungen durchaus bereit gewesen wären, den Weg der letzten Jahre gemeinsam fortzusetzen", hieß es in dem von Wolf, Sauren und Wettich unterschriebenen Brief.

Die drei Vorstandsmitglieder behielten es sich vor, sich einzeln erneut zur Wahl zu stellen. Dies sei das Resultat "sehr offener und konstruktiver Gespräche". Ein exakter Termin für die Mitgliederversammlung steht noch nicht fest. Sie wird im Herbst stattfinden.