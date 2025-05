2. Liga: Kleine wird in Fürth Cheftrainer

Die SpVgg Greuther Fürth macht ihren Interimstrainer Thomas Kleine nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zum Chefcoach. Auch Co-Trainer Milorad Pekovic geht mit in die Saison 2025/26, das gab der Verein am Montag bekannt. Kleine (47) hatte Anfang Mai die Nachfolge von Jan Siewert angetreten.