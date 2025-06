2. Liga: Schalke empfängt zum Saisonauftakt Hertha

Duell der Traditionsvereine zum Auftakt: Schalke 04 eröffnet die Saison der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitagmorgen bekannt. Die Partie findet am 1. August statt (20.30 Uhr), Sky und Sat.1 übertragen live.

Am Donnerstag hatte die DFL bereits die ersten Partien der Bundesligasaison verkündet: Rekordmeister Bayern München eröffnet mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig und empfängt am 3. Spieltag Aufsteiger Hamburger SV, zum Auftakt trifft Eintracht Frankfurt zudem auf Werder Bremen.

Den kompletten Spielplan der Saison 2025/26 gibt die DFL am Freitag um 14.00 Uhr bekannt. Wie schon am Donnerstag haben Fans zuvor in der Bundesliga-App die Möglichkeit, beim Spielplan-Rätsel "What's the Match?" eine weitere Partie des Zweitligaauftakts zu erraten.