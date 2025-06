2. Liga: Schalke holt El-Faouzi aus Aachen

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mittelfeldspieler Soufiane El-Faouzi (22) kommt von Alemannia Aachen aus der 3. Liga nach Gelsenkirchen und erhält einen Vertrag bis 2029. Das teilte der Klub am Donnerstag mit, ohne Angaben zu den Ablösemodalitäten zu machen.

El-Faouzi habe "mit Top-Werten in der Athletik auf sich aufmerksam gemacht und dem Aachener Offensivspiel mit seiner Individualität viele Impulse gegeben", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke: "Wir sehen bei ihm viel Entwicklungspotenzial." Bei der Alemannia absolvierte der 22-Jährige in der vergangenen Saison 36 Ligaspiele (3 Tore), er war dabei der Spieler mit der höchsten Gesamt-Laufleistung in den ersten drei Profiligen.

Bereits seit April steht fest, dass Timo Becker in der anstehenden Spielzeit wieder für Schalke aufläuft. Der Innenverteidiger kommt von Holstein Kiel zurück zu seinem Ausbildungsklub. Schalke hatte nach dem direkten Wiederabstieg 2023 in den vergangenen beiden Spielzeiten mit dem Kampf um den Aufstieg nichts zu tun. Die abgelaufene Saison schloss Königsblau als 14. ab.