Absteiger Kiel holt dänischen U20-Nationalspieler Davidsen

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat den dänischen Mittelfeldspieler Kasper Davidsen verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von Aalborg BK und erhält einen Vertrag bis 2029. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Sonntag mit. Die Ablösesumme soll bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Der dänische U20-Nationalspieler steuerte in 30 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison zwei Torvorlagen bei.